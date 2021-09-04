وزيرة الدفاع الألمانية: أريد البقاء في منصبي بعد الانتخابات العامة

أعربت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، عن رغبتها في الاستمرار في منصبها بعد الانتخابات العامة المقررة في 16 سبتمبر الجاري.



وقالت الوزيرة، في تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "هدفي السياسي هو كسب دائرتي الانتخابية في زارلاند والاستمرار في تمثيل جنود الجيش الألماني كوزيرة في برلين".



يُذكر أن كرامب-كارنباور تلقت انتقادات في الأونة الأخيرة في ضوء الأزمة في أفغانستان عقب انسحاب القوات الدولية من هناك.



وكانت الحكومة الألمانية أقرت بأخطاء في التقدير، وأنها فوجئت بسرعة استيلاء حركة طالبان على مقاليد الأمور.