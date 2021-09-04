 الرئيس الإيراني: على المحادثات النووية أن تنتهي برفع الحظر عن شعبنا - بوابة الشروق
السبت 4 سبتمبر 2021 10:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الإيراني: على المحادثات النووية أن تنتهي برفع الحظر عن شعبنا

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي
(د ب أ)
نشر في: السبت 4 سبتمبر 2021 - 9:14 م | آخر تحديث: السبت 4 سبتمبر 2021 - 9:14 م

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن بلاده لا تخوض المفاوضات "من أجل التفاوض فقط"، مشددا على ضرورة أن تنتهي المحادثات مع الغرب برفع الحظر عن الشعب الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن رئيسي قوله إن "ممارسة الضغوط والتهديدات والحظر لا تتطابق مع مبدأ الحوار"، مؤكدا أن طهران تسعى لرفع الحظر "ولن تتراجع عن مصالح الشعب الإيراني في المفاوضات".

وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات نووية "لكن ليس تحت ضغط غربي".

وتأتي تصريحات رئيسي  بعد يوم من إعلان مبعوث الولايات المتحدة للمفاوضات النووية في فيينا روبرت مالي إن إدارة الرئيس جو بايدن "لا يمكنها الانتظار إلى الأبد" حتى تقرر إيران أنها تريد استئناف المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك