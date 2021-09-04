الرئيس الإيراني: على المحادثات النووية أن تنتهي برفع الحظر عن شعبنا

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن بلاده لا تخوض المفاوضات "من أجل التفاوض فقط"، مشددا على ضرورة أن تنتهي المحادثات مع الغرب برفع الحظر عن الشعب الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن رئيسي قوله إن "ممارسة الضغوط والتهديدات والحظر لا تتطابق مع مبدأ الحوار"، مؤكدا أن طهران تسعى لرفع الحظر "ولن تتراجع عن مصالح الشعب الإيراني في المفاوضات".

وشدد الرئيس الإيراني على أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات نووية "لكن ليس تحت ضغط غربي".

وتأتي تصريحات رئيسي بعد يوم من إعلان مبعوث الولايات المتحدة للمفاوضات النووية في فيينا روبرت مالي إن إدارة الرئيس جو بايدن "لا يمكنها الانتظار إلى الأبد" حتى تقرر إيران أنها تريد استئناف المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.