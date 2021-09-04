رئيس شعبة الأدوات الصحية يشيد باتحاد الغرف التجارية

أشاد فوزي عبد الجليل، رئيس شعبة الآدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، بما تقوم به غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، من توعية للتجار والصناع ومؤدي الخدمات في الأنشطة المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة المالية للتوعية بمنظومة التسجيل الجمركي المسبق للشحنات "ACI" لتفادي أي مشاكل عند التطبيق الإلزامي لهذه المنظومة أول أكتوبر المقبل.

وأشار عبد الجليل إلى أهمية توجيهات المهندس إبراهيم العربي للغرف التجارية ومنتسبيها بضرورة الاستفادة من الفترة التجريبية الحالية المستمرة حتى نهاية سبتمبر الجاري قبل التطبيق الإلزامي الشهر القادم، مثمنًا دور رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والتنسيق مع وزارة المالية وتشكيل لجنة و فريق عمل بغرفة القاهرة لتنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات لمنتسبي الغرفة، بحضور ممثلي مصلحة الضرائب؛ لشرح تفاصيل كيفية التسجيل في منظومة الجمارك الجديدة التي تعتبر تطويرية لهذا القطاع وستقلل من تكلفة السلع، وبالتالي سينعكس هذا إيجابيا على السعر النهائي السلع وبالتالي يصبب هذا في صالح المستهلك.

وأشاد بالبيان الذي أصدره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لتوعية منتسبي الغرف التجارية بسرعة التسجيل لتفادي أي معوقات عند التسجيل الجمركي المسبق للشحنات الإلزامي، ومساندة الدولة في تنفيذ محور من محاور خطتها التنموية، حيث إن الحكومة والقطاع الخاص وجهان لعملة واحدة في تحقيق مصلحة بلدنا.

وأضاف أن شعبته نظمت ندوة مؤخرا بدعم من غرفة القاهرة في حضور ممثلي مصلحة الجمارك، وكانت ندوة مفيدة لابعد الحدود في توضيح هذه المنظومة لمنتسبي الشعبة وكيفية التسجيل على أرض الواقع، وهو ما يؤكد الدور المهم الذي يقوم به المهندس إبراهيم العربي في دعم الشعب التجارية المختلفة.