نشطاء في كوبا يطالبون بإطلاق سراح معارض للنظام وسط حملة قمع

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يحتجز جهاز أمن الدولة الكوبي الفنان التشكيلي هاملت لاباستيدا، لأكثر من شهرين في سجن "بيّا ماريستا".

وقال اباستيدا في وقت سابق من العام الجاري لمجلة "هايبر ميديا" إنه وجد ثمة صلة واضحة بين المحاكمات الستالينية والقمع الحالي ضد الفنانين المستقلين في كوبا.

وعرض الفنان الكوبي أعماله ليفند فيها دعاية الدولة الكوبية والتكتيكات القمعية، في المعارض الدولية الكبرى.

وأضاف لاباستيدا للمجلة أن كوبا "دولة بوليسية"، ثم تعرض لتجربة مباشرة بسبب أقواله .

فقد ألقى رجال أمن الدولة الكوبيون في 26 حزيران/ يونيو القبض على لاباستيدا بعد عودته إلى كوبا من برلين، حيث كان فنانا مقيما في مركز بيثانيان الثقافي، عقب العزل الإلزامي للمسافرين بسبب قيود كوفيد- 19، حسبما أفادت صحيفة "ميامي هيرالد".

وكان ينوي البقاء في بلاده لفترة ثم العودة إلى أوروبا لزيارة ابنه البولندي، لكن جهاز أمن الدولة كان لديه خطط أخرى.

وتم تصنيف لاباستيدا كقائد لحركة فنية جريئة بشكل متزايد نظمت احتجاجا عاما في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي للمطالبة بحرية التعبير.

ويخضع لاباستيدا للاستجواب المستمر منذ اعتقاله، بحسب صديقته كاثرين بيسكيه، الكاتبة عضوة حركة "27 إن" الفنية.