الإمارات: حالة وفاة و984 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 2045 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 984 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 722 ألفا و292 حالة.

ولفت البيان إلى أن 1475 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا، إلى 711 ألفا و134 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء نحو 335 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.