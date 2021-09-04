إلهام شاهين رئيسا لـ «أيام القاهرة للدراما العربية» بالأوبرا

أعلنت ادارة «أيام القاهرة للدراما العربية» إقامة حفل دورتها الثانية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا يوم الأحد ١٩ سبتمبر، برئاسة الفنانة إلهام شاهين.

يشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامى 20/21، حيث يتنافس هذا العام 22 مسلسلا تليفزيونيا ومنصات وهى الاعمال التى اختارتها لجنة التحكيم لتنافس على الجوائز.

وتمثل دول مصر ولبنان والسعودية، والإمارات، والجزائر، والكويت، وتونس التى تم اختيارها لتكون ضيف شرف دورة هذا العام بمناسبة احتفالات عام الثقافة المصرية التونسية.

ويقام خلال الأيام القادمة مؤتمرصحفى للكشف عن تفاصيل الحفل.

جدير بالذكر أن الفنانة يسرا ترأست الدورة الأولى من أيام القاهرة للدراما العربية التى أقيمت بمعهد العالم العربى بباريس.