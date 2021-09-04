 الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لبولندا وليتوانيا ولاتفيا عقب زيادة معدل الهجرة غير الشرعية - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لبولندا وليتوانيا ولاتفيا عقب زيادة معدل الهجرة غير الشرعية

أ ش أ
نشر في: السبت 4 سبتمبر 2021 - 12:12 ص | آخر تحديث: السبت 4 سبتمبر 2021 - 12:12 ص

أعلن مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي، دعمه لبولندا وليتوانيا ولاتفيا بالتزامن مع بدء سريان حالة الطوارئ في مناطق شرقي بولندا عقب زيادة معدل الهجرة غير الشرعية.

ونقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم، عن رئيس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قوله في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في سلوفينيا، إن وزراء خارجية الاتحاد "يقفون متضامنين مع ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، ونحن مستعدون لاتخاذ جميع الإجراءات لدعمهم إذا استمر الوضع في التدهور".

وأضاف بوريل أنهم يأسفون لأن "بيلاروسيا استخدمت المهاجرين واللاجئين للضغط بشكل مصطنع على حدودنا الشرقية"، حسبما نقلت القناة.

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