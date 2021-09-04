 بعد تصريح «النازية».. الأهلي: إبراهيم عيسى أحد أعضاء النادي - بوابة الشروق
السبت 4 سبتمبر 2021 11:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

بعد تصريح «النازية».. الأهلي: إبراهيم عيسى أحد أعضاء النادي


نشر في: السبت 4 سبتمبر 2021 - 11:33 م | آخر تحديث: السبت 4 سبتمبر 2021 - 11:33 م

قال الدكتور سعد شلبي مستشار التسويق بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، إنّ اللجنة القانونية رفعت توصيتها لعرض على مجلس الإدارة غدًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بعد تصريحات أحد الإعلاميين (إبراهيم عيسى) وتوصيف النادي وجماهيره بالنازيين.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن هذا المصطلح الذي استخدمه الإعلامي ضد النادي الأهلي، هو مصطلح مجرم دوليًا.

وأوضح أنّ هذا الإعلامي تجاوز ضد النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه، مشيرًا إلى أنه عضو بالنادي.

وأتم شلبي، أنّ الأهلي فوق الجميع بدعم جماهيره، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي مؤسسة منضبطة جدا يوتمتع بأكبر جمهور فى مصر والمنطقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك