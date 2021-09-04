قال الدكتور سعد شلبي مستشار التسويق بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، إنّ اللجنة القانونية رفعت توصيتها لعرض على مجلس الإدارة غدًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، بعد تصريحات أحد الإعلاميين (إبراهيم عيسى) وتوصيف النادي وجماهيره بالنازيين.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن هذا المصطلح الذي استخدمه الإعلامي ضد النادي الأهلي، هو مصطلح مجرم دوليًا.

وأوضح أنّ هذا الإعلامي تجاوز ضد النادي الأهلي وجماهيره وأعضائه، مشيرًا إلى أنه عضو بالنادي.

وأتم شلبي، أنّ الأهلي فوق الجميع بدعم جماهيره، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي مؤسسة منضبطة جدا يوتمتع بأكبر جمهور فى مصر والمنطقة.