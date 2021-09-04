غياب 9 طلاب عن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في كفرالشيخ

أعلنت غرفة عمليات التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن عدم حدوث أي تجاوزات في أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بـ12 لجنة موزعة على 11 إدارة تعليمية، كما لم ترصد أي حالات غش، اليوم السبت، في اليوم الأول للامتحانات.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تقدم لليوم الأول السبت، من أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية للشعبتين العلمية والأدبية، 627 طالبًا وطالبة، لأداء امتحان اللغة العربية، وتغيب 9 طلاب، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب98.6% موزعين على 12 لجنة في 11 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأضاف تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، أنه لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان باليوم الأول للامتحانات.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم.

وأكد أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.