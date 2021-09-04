 حكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر دعوى بطلان لائحة النظام الداخلى للجمعية الأهلية - بوابة الشروق
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حكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر دعوى بطلان لائحة النظام الداخلى للجمعية الأهلية

محمد نابليون
نشر في: السبت 4 سبتمبر 2021 - 1:15 م | آخر تحديث: السبت 4 سبتمبر 2021 - 1:15 م

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 23 لسنة 40 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية مادة فى لائحة النظام الداخلي لإحدى الجمعيات الأهلية.

وأسست المحكمة حكمها على أن الرقابة على الدستورية تقتصر على التشريعات الموضوعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة ومجردة.

وتابعت المحكمة: «ولكون الجمعيات الأهلية من أشخاص القانون الخاص، وتدير شئونها وفقًا لأحكامه، فإن ما يرد بلائحة النظام الداخلى للجمعية لا يعتبر تشريعًا مما تمتد إليه الرقابة على الدستورية».

 


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