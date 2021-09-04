تحيي الفنانة الشيماء سيف الدين غدا الأحد حفلًا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور، تحت عنوان "ليلة أندلسية"، بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

تتضمن فقرات الحفل مختارات من أغنيات الموشحات الأندلسية؛ الفن الذي ظهر في الأندلس أواخر القرن التاسع الميلادي، حيث ازدهرت الموسيقى وشاع الغناء في هذه الفترة، وكذلك بعض الأغاني التراثية التي تجسّد الاختلاط المباشر بين العرب والإسبان.

يأتي الحفل في ظل الاهتمام بإحياء التراث العربي لتعزيز الروابط بين الماضي والحاضر والمستقبل، من خلال نشر الثقافة الأندلسية ودمجها بالموسيقى العربية المتأثرة بالطابع الأندلسي، وكذلك الحفاظ على التراث والموروث الحضاري الذي يرتبط ارتباطاً قوياً بالهوية، هذا بالاضافة إلى توضيح عملية الازدواج اللغوي الذي حدث بين العربية والاسبانية.

الشيماء سيف الدين قدمت عدة حفلات بدار الأوبرا المصرية وأيضا فى العديد من المراكز الثقافية.

كما قامت بالغناء بمصاحبة الأوركسترا السيمفونى بدار الأوبرا المصرية فى سلسلة تقديم أعمال غنائية للمؤلفين المصريين، وساهمت أيضاً فى سلسلة الاحتفالات الخاصة بافتتاح مكتبة الإسكندرية.

كما شاركت بالغناء مع فرقة صبحي والأصدقاء، وفرقة بنات النيل، وفرقه رحالة، حيث شاركت فى تقديم العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية ومهرجان القلعة ومسرح الجمهورية.