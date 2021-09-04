القوى العاملة: الإمارات تحدث إجراءات السفر بدءا من غد

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يفيد بأن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبوظبي ، ستحدث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين من خارج الدولة بدءا من غد الأحد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة - في بيان اليوم السبت - أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يأتي فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

من جهتها، قالت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي إن اللجنة اعتمدت وفقاً للإجراءات الجديدة، إلغاء الحجر الصحي لجميع المطعّمين القادمين إلى إمارة أبوظبي من خارج الدولة، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تنص على إلزام كل المسافرين من مطعّمين وغير مطعّمين، قبل الإقلاع إلى الإمارة، إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) استلمت خلال 48 ساعة قبل موعد الرحلة.

وأضافت أن الإجراءات الجديدة تحدد الخطوات للمسافرين عند الوصول حسب الوجهة القادمين منها، إذ يتعين على المسافرين المطعّمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص (PCR) عند الوصول وآخر باليوم السادس، بينما يتعين على السياح المطعّمين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص (PCR) عند الوصول وفي كل من اليوم الرابع واليوم الثامن، في حال البقاء في الإمارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

وأوضحت أنه بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمّين من مواطنين ومقيمين وزوار بما فيهم الفئات المستثناة، والقادمون إلى الإمارة من وجهات القائمة الخضراء، فيجب إجراء فحص (PCR) عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، وإجراء فحص إضافي في اليوم السادس وفي اليوم التاسع.

وأشارت الملحق العمالي إلى أنه وفقا للإجراءات الجديدة يتعين على غير المطعّمين سواء من المواطنين أو المقيمين أو الزوار القادمين من الوجهات الأخرى، إجراء فحص (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.