قرقاش يبحث مع وزير الدولة البريطاني لجنوب آسيا والكومنولث سبل تعزيز التعاون

بحث المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات الدكتور أنور بن محمد قرقاش مع طارق محمود أحمد وزير الدولة لشؤون جنوب آسيا والكومنولث في المملكة المتحدة اليوم السبت، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

واستعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - العلاقات الإماراتية البريطانية وآليات تطويرها؛ بما ينسجم ومستوى العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، كما جرى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير البريطاني عن تقديره لجهود الإمارات الكبيرة التي قدمتها لتسهيل عمليات إجلاء مواطنين بريطانيين من أفغانستان، مثمناً الدور الإماراتي المهم في إجلاء رعايا العديد من دول العالم.