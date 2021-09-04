يُذاع مساء اليوم السبت، الجزء الثاني من برنامج واحد من الناس، ويستضيف الدكتور عمرو الليثي الفنان والمطرب دياب، في حوار خاص وتصريحات عن مسيرته الفنية ونشأته وأبرز أزماته الفنية ولمن يدين بالفضل وكيف انتقل من الغناء إلى التمثيل، والتحديات الكثيرة التي واجهها في مجال الغناء والتمثيل وكيف تغلب عليها.



وتشارك زوجته، لأول مرة، في البرنامج من خلال مداخلة تليفونية، تتحدث خلالها عن العديد من الأسرار، والتي تذاع لأول مرة عن دياب وعلاقته بأفراد أسرته.



كما يتحدث دياب عن والدته والعلاقة القوية وفضلها الكبير عليه وأصعب لحظات الفراق بينهما.