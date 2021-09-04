 اليوم.. المطرب دياب يكشف أسراره في حوار مع «واحد من الناس» - بوابة الشروق
السبت 4 سبتمبر 2021 5:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. المطرب دياب يكشف أسراره في حوار مع «واحد من الناس»


نشر في: السبت 4 سبتمبر 2021 - 4:51 م | آخر تحديث: السبت 4 سبتمبر 2021 - 4:51 م
يُذاع مساء اليوم السبت، الجزء الثاني من برنامج واحد من الناس، ويستضيف الدكتور عمرو الليثي الفنان والمطرب دياب، في حوار خاص وتصريحات عن مسيرته الفنية ونشأته وأبرز أزماته الفنية ولمن يدين بالفضل وكيف انتقل من الغناء إلى التمثيل، والتحديات الكثيرة التي واجهها في مجال الغناء والتمثيل وكيف تغلب عليها.

وتشارك زوجته، لأول مرة، في البرنامج من خلال مداخلة تليفونية، تتحدث خلالها عن العديد من الأسرار، والتي تذاع لأول مرة عن دياب وعلاقته بأفراد أسرته.

كما يتحدث دياب عن والدته والعلاقة القوية وفضلها الكبير عليه وأصعب لحظات الفراق بينهما.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك