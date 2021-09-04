دياب عن عادل أدهم ومحمود المليجي: امتلكا خفة دم حتى وإن كانا أشر أهل الأرض

قال الفنان محمد مبروك الشهير بـ"دياب"، إنه يفضل شخصية الشر المستتر، والتي لا تعتمد على "الصوت العالي والانفعالات المبالغة فيها".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر شاشة "الحياة"، مساء الجمعة، أن شخصيته المفضلة في أدوار الشر هما الفنانان عادل أدهم ومحمود المليجي، إذ كان يمتلكان خفة دم حتى وإن كانا أشر أهل الأرض، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن هناك بعض المشاهد التي تتطلب أن تكون الانفعالات عنيفة وحادة، لكن لا يجب أن يكون ذلك هو النمط السائد على الشخصية، مشدّدًا على ضرورة أن يكون كل مشهد بإحساسه.

ولفت إلى الأدوار الشريرة التي قدّمها خلال أعماله الفنية توفيت خلال الأدوار، معتبرًا الأمر محض صدفة، وتابع: "الدور بتكون دي قفلته.. إن الموت أو القتل أكتر حاجة مناسبة للشخصية".