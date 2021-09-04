الإسكندرية: توقيع 270 كشفا طبيا على أهالي المنتزه أول

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بتنظيم قافلة لأهالي حي أول منتزه قافلة سكانية لتقديم خدمات طبية وتوعوية وخدمية للمواطنين الأكثر احتياجا، إذ تم توقيع 270 كشفا طبيا واستخرج 142 بطاقة رقم قومي.

وشارك في القافلة مركز معلومات التنمية بالمحافظة ووحدة تكافؤ الفرص، وإدارة مشروعك، ومركز معلومات التنميه بالحي، حيث بدأت عملها في عزبة الصعايدة بحصر أسماء السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومي مجانا، حيث تم تحرير 142 استمارة رقم قومي ما بين تغيير بيان أو بدل تالف وفاقد أو جديد.

وتم توقيع الكشف الطبي على 270 حالة في كل التخصصات، حيث تم الكشف في تخصص الأطفال على 60 حالة، وكشف باطنة على 75 حالة، وكشف عظام على 55 حالة، وسكر وضغط على 80 حالة.

كما عقدت القافلة عدد من الندوات التوعوية عن الأمراض المزمنة، والقروض والمساهمة في تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.