وزير الاتصالات: مصر الثالث إفريقيًا من حيث سرعة الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة بدأت تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الإنترنت الثابت منذ عام 2019.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "وطن رقمي" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن متوسط سرعة الإنترنت الثابت في هذا العام 6.5 ميجا بايت / ثانية، وفقًا للشركات العالمية التي تُجري اختبار للسرعة.

وأشار إلى أن ترتيب مصر آنذاك بين دول إفريقيا كان الـ40 من بين 43 دولة، إلا أن متوسط سرعة الإنترنت الثابت بلغت حاليًّا 42.5 ميجا بايت / ثانية، ما يعني مضاعفة السرعة بنحو سبعة أضعاف، وصولًا إلى احتلال المركز الثالث بين دول القارة.

وأوضح الوزير، أن تكلفة هذا المشروع تصل إلى 30 مليار جنيه، وهو ما مكَّن شبكة البنية التحتية المعلوماتية من استيعاب الأعباء والأحمال التي تضاعفت جرّاء جائحة كورونا.

وكان تقرير حديث لوزارة الاتصالات حول مؤشرات قطاع الاتصالات، قد كشف أن عدد مستخدمى الانترنت من خلال المحمول بلغ حاليا 54.4 مليون مستخدم بينما بلغ العام الماضى عدد مستخدمى الانترنت عبر المحمول 41.06 بزيادة سنوية تقدر ب 22.61% بينما بلغ مستخدمو «يو اسى بى» 4.24 مليون مستخدم بيما كان فى العام السابق 2.27 مليون مستخدم.