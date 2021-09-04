كشفت وزارة الداخلية البريطانية عن أزمة طوابير الانتظار الضخمة في مطار لندن هيثرو، حيث أغمي على أشخاص بمن فيهم امرأة حامل، بعد أن اتهم رؤساء المطارات قوة الحدود بالتسبب في حدوث فوضى في المبنى رقم 5 طوال هذا الأسبوع.

وتبادلت الأطراف المسؤولة إلقاء اللوم هذا الصباح بعد انتشار صور على موقع تويتر خلال ليل الجمعة، تظهر الآلاف من الوافدين البريطانيين مجبرين على الازدحام في ممرات صغيرة مع عدم وجود تدابير للتباعد الاجتماعي والوقوف في طوابير لعدة ساعات لتمرير الهجرة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال سوني سينج، أحد العائدين، لشبكة سكاي نيوز: "كان هناك الآلاف من العائلات في طوابير وشخصين فقط في أكشاك في المقدمة للتحقق من الأوراق وكان هناك الأطفال يصرخون ويبكون".

وتابع: "تحرك طابور الانتظار حوالي خمسة أقدام في غضون حوالي 45 دقيقة ثم عندما أغمي على المرأة الحامل، وصلت أخيرًا إلى شخص ما في مكان ما ثم وُضع الأطفال على جانبهم للجلوس بينما كان الكبار ينتظرون في طابور الانتظار وبدأت تتحرك بشكل أسرع".

ونشرت صحيفة ديلي ميل صورا تظهر مسافرًا ملقى على الأرض في مطار لندن بعد إغماءه على ما يبدو أثناء وقوفه في طابور لمراقبة جوازات السفر، وسط مزاعم بأن المصطافين الذين يعانون من الإجهاد لا يمكنهم الوصول إلى التهوية أو المراحيض.

ونشر أحد الركاب الغاضبين تدوينة على موقع تويتر، يقول: "أطفال يبكون ويصرخون ورجال يغمى عليهم بينما كان هناك شخصان في الكشك يخدمان آلاف الأشخاص في طوابير أمام المدرج".

والمثير للدهشة أن مطار هيثرو اعترف مرتين أنه ليس لديه أي فكرة عن المدة التي سيستغرقها الركاب للمرور، ما أدى لتفاقم الفوضى الحدودية بسبب حقيقة أن العائلات التي لديها أطفال تقل أعمارهم عن 12 عامًا لا يمكنها استخدام البوابات الإلكترونية.

وألقت متحدثة باسم مطار هيثرو، في بيان، باللوم على ما حدث من أوقات الانتظار غير المقبولة وسط عدد قليل جدًا من ضباط قوات الحدود في الخدمة، وزعمت أن وزارة الداخلية كانت على علم بالطلب الإضافي وقالت إنها محبطة لأنها لم توفر الموارد الكافية.