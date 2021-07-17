 منسق حياة كريمة بالبحيرة: عناصرنا موجودة في كل مكان لحل المشكلات - بوابة الشروق
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منسق حياة كريمة بالبحيرة: عناصرنا موجودة في كل مكان لحل المشكلات


نشر في: السبت 4 سبتمبر 2021 - 8:21 م | آخر تحديث: السبت 4 سبتمبر 2021 - 8:21 م

كشف جوزيف حليم منسق مبادرة "حياة كريمة" بقرية الخرطوم بمحافظة البحيرة، عن تطوير مدرسة الخرطوم بالمحافظة التي تضم مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية مع توفير دورات مياه لذوي الهمم.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، إن مدرسة الخرطوم بمحافظة البحيرة سوف يتم العمل بها بداية العام الدراسي الجاري.

وأضاف أن المدرسة الوحيدة التي كانت متواجدة في القرية باسم الشهيدة شيرين عامر وكانت مدرسة ابتدائية فقط مكونة من خمسة فصول ولا تكفي طلاب القرية، ولم يكن يوجد مدرسة إعدادية.

وأشار منسق المبادرة، إلى أن مدرسة الخرطوم تخدم أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأوضح أن العناصر الميدانية لمبادرة حياة كريمة متواجدة في كل المحافظات، حيث يتم رصد جميع المشكلات المتواجدة في القرى ثم يتم متابعة المشروع حتى نهايته.

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