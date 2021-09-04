العراق: 48 حالة وفاة و4316 إصابة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت ، بتسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 21 ألفا و 42 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 4316 إصابة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و912 ألفا و 395 إصابة .

وأشار التقرير إلى شفاء 7415 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و 764 ألفا وواحد.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 28 ألفا و872 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ثلاثة ملايين و 644 ألفا و950 شخصا .