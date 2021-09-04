يقوم المطرب الشاب إسلام غالي، بطرح أغنية جديدة تحمل اسم «إحساسنا نعمة»، ومن المقرر طرحها قريبا، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث يتم طرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات نادر عبد الله، وألحان نادر نور، وتوزيع أحمد عبد السلام، ومن إخراج هبة غندور، ويعد هذا الكليب ضمن الجزء الثاني لاستكمال قصة كليب «ودعتك بس»، الذي شهد نجاح كبير في تعاونهما الأول.

وكانت هبة الغندور، قد حرصت على تسليط الضوء على العلاقات العاطفية التي يتأذى خلالها الطرفين، عن طريق كليبها الأخير «ودعتك بس»، لتستكمل رحلتها بكليب «إحساسنا نعمة»، وتكشف خلاله تفاصيل العلاقة وسبب تطورها لهذا الحد، حتى نهاية العلاقة، مشيرة أنها سعيدة بالعمل مع إسلام غالي مجددا، بالإضافة إلى أن التعامل ممتع معه، فضلا عن امتلاكه موهبة التمثيل، التي ساعدت بشكل كبير في نجاح الكليب الأول.

وأكدت المخرجة هبة الغندور، أن كواليس الكليب الثاني مع إسلام غالي، كانت جميلة وممتعة، حيث يواصل فريق التصوير التفاصيل الأخيرة قبل الإنتهاء من العمل، حيث شهد كليب «ودعتك بس»، نجاح كبير ووصلت مشاهدات الكليب 3 مليون مشاهدة، حيث أن التعاون الأول مع إسلام غالي أثمر عن نجاح كبير، وكان العمل من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

يشار إلى أن كليب «تاريخ رجال»، هو آخر أعمال المخرجة هبة غندور، الذي قامت بإهدائه لأبطال الشرطة المصرية، والذي تم طرحه قبل شهرين، حيث جسدت تاريخ الشرطة وإنجازاتهم في أغنية زمنها 4 دقائق فقط، حيث كانت من أداء مجموعة من الضباط، ومن كلمات محمد وديع وألحان إلهامي دهيمة وتوزيع وميكس وماستر أحمد حسام وإلهامي دهيمه.