الإسكان: حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية يستهدف أكبر 500 شركة في العالم

أعلن المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، الانتهاء من الواجهات الزجاجية لحي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة بحلول نهاية العام الجاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إنه تم بدء مرحلة التشطيبات الداخلية، إذ من المقرر تسليم البرج الأول في الحي في شهر يناير المقبل.

وأضاف أن الحي يستهدف أكبر 500 شركة على مستوى العالم، وسيتم التواصل معها لإنشاء مراكز إقليمية لها في مصر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد عملية ترويج شاملة.

وأوضح أن هذا الحي سيكون مختلفًا عن أي منطقة أخرى في مصر، إذ لا يحتاج الشخص بداخله إلا لهاتفه فقط، مشيرًا إلى أن تصميمات الحي على أعلى مستوى ونفّذها أحد المكاتب المصرية العالمية.

وشدد على أن هذا الحي يستهدف كبرى الشركات، وبالتالي فإن مستوى الخدمة المقدم لها يجب أن يكون بنفس قدر ما تحصل عليه في الخارج، مؤكدًا أن مباني الحي مزودة بأساليب إدارة مختلفة تمامًا.