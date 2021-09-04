الكاظمي: العراق يفتخر بتنوعه الإثني

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن العراق يفتخر بتنوعه الإثني.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، فضيلة الشيخ ستار جبار حلو، وعدداً من الشخصيات الصابئية".

ورحّب الكاظمي في مستهل اللقاء بالوفد، واستمع إلى جملة من المشكلات والطروحات، ووجّه بمتابعتها سريعا".

وأكّد الكاظمي أن "العراق يفخر بتنوعه الإثني، وأن قوة هذا التنوع، تساعد في بناء الاستقرار، وترسخ مبدأ التسامح والمحبة، وتعزز أيضاً التعايش السلمي بين أطيافه".

من جانبه، أكّد رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم الشيخ ستار جبار حلو، أن "الصابئة العراقيين متمسكون بهويتهم العراقية والحفاظ عليها، فهم أبناء هذه الأرض، التي تحتضن كل أطياف العراق وإثنياته، وبيّن أنهم حريصون على المشاركة في بناء بلدهم، وأن يكون العراق قوياً آمناً ومستقرا".





