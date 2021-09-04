وكيل أموتو: لا علاقة لموكلي برحيل علي ماهر

نفى حسام صديق، وكيل النيجيري أوستن أموتو، مهاجم المصري البورسعيدي، ما يتردد حول أن رحيل علي ماهر من تدريب المصري جاء بسبب أزمته مع المهاجم.

وقال صديق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «هناك مشاكل بين اللاعبين، وإدارة المصري قد تكون السبب في رحيل المدير الفني».

وكشف وكيل أموتو عن تفاصيل جلسته مع علي ماهر، حيث قال: «هناك مشكلة فنية بين المهاجم والمدرب، حدثت قبل مباراة المقاولون في الدوري».

وأوضح: «علي ماهر طلب من اللاعب بعض الأمور الفنية، وتم استبعاده بسبب الاعتراض على طريقة تعامله معه، قبل أن يخبره بمغادرة برج العرب والذهاب لبورسعيد».

وأتم: «تم عقد جلسة بين علي ماهر والمهاجم النيجيري لتقريب وجهات النظر، وظهرت العصبية في الحوار بين المدير الفني واللاعب، واتهام ماهر له بالكذب. الجميع فوجئ بتصرف المدير الفني، وقمنا بالانسحاب من الجلسة».