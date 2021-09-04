إيطاليا تعتزم جعل التطعيم ضد كورونا إجباريا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أن حكومته تعتزم جعل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلزامية، ما أثار خلافا في البلاد، أدى إلى اشتعال احتجاجات والعنف من جانب مناهضي التطعيم.

وقال دراجي خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن جميع الإيطاليين في السن المؤهل للتطعيم من المرجح أن يضطرون قريبا إلى الحصول على اللقاح، بمجرد أن تمنح وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها المشروطة على أربعة لقاحات، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأثارت هذه الأخبار احتجاجات من قبل مناهضي التطعيم الذين أرسلوا في الأيام الأخيرة، تهديدات بالقتل لأعضاء الحكومة وعلماء الفيروسات ومسؤولي الصحة والصحفيين، بسبب مواقفهم الداعمة للتلقيح.

وبدأ المدعون العامون في مدينة تورينو الإيطالية، يوم الثلاثاء الماضي، تحقيقا في مجموعة دردشة لمناهضي التطعيم عبر تطبيق "تليجرام"، حيث نشر أعضاؤها تهديدات بالقتل ضد وزير الخارجية لويجي دي مايو. وجاء في بعض الرسائل نصوص مثل "فأر آخر ليتم إعدامه" و"نحتاج إلى الرصاص" و"يجب أن تموت".

في ليلة الأحد الماضى، اقترب رجل من ماتيو باسيتي عالم الفيروسات وخبير الأمراض المعدية في مستشفى سان مارتينو بمقاطعة جنوة، وبدأ في تعقبه وهو يصرخ: "سوف تقتلنا جميعا بهذه اللقاحات، سأجعلك تدفع الثمن".

في اليوم التالي، تعرض صحفي من صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية خلال اعتصام لمناهضي التطعيم أمام مقر وزارة التعليم، لهجوم من قبل أحد المتظاهرين الذي لكمه في وجهه.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالى عن "تضامنه الكامل مع كل أولئك الذين تعرضوا للعنف البغيض من جانب مناهضي التطعيم".

وأعلن دراجي، الذي قال إن 80% من الإيطاليين سيتم تطعيمهم ضد كورونا بحلول نهاية سبتمبر الجاري، أن حكومته تعمل على توسيع استخدام "الممر الأخضر الصحي" ليشمل أنشطة ترفيهية أخرى، حيث يمكن أن تصبح البلد الأولى في أوروبا التي تجعل التطعيم إلزاميا للجميع، عندما تمنح السلطات الصحية في الاتحاد الأوروبي موافقتها الكاملة على اللقاحات.

وترجح تقارير إعلامية توصل وكالة الأدوية الأوروبية إلى قرار نهائي بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

يذكر أن إيطاليا تلزم فقط العاملين في المجال الصحي بتلقي لقاح كورونا، كما كانت أول من أدخل التطعيمات الإجبارية للأطباء ثم لحقت بها بفرنسا.