عبدالمنعم سعيد: جهود مصرية جادة لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط

قال المفكر السياسي الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تبذل جهودًا جادة عملًا على تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، مساء الجمعة، أن هذه الجهود يمكن مطالتعها بشكل واضح فيما يجري في ليبيا والعراق، وغيرها من القضايا التي تنشط فيها الدبلوماسية المصرية.

وأشار سعيد إلى أن القضية الفلسطينية موجودة دائمًا على الأجندة المصرية، لكن الأمر المهم هو تفعيل هذه الأجندة وتحويلها إلى تحرك على مستوى القمة، لا سيّما أن الوضع يميل إلى التدهور.

ولفت إلى أنه أعقاب الحرب الأخيرة على غزة، ظهرت أمورٌ مبشرة من أجل إعادة التعمير وفتح قنوات اتصال بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قضايا محددة مثل تبادل الأسرى وصيد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط، وأيضًا الكهرباء التي تصل من إسرائيل إلى غزة.

ونوه سعيد، بأن هناك عقبات هامة قائمة بينها الانقسام الفلسطيني وهو ملف تعمل عليه الدولة المصرية من أجل تحقيق المصالحة، إلى جانب الحالة الإسرائيلية التي تشهد تآلفًا من أحزاب كثيرة، يصعب أن تتوصل إلى أي قبول أو تفاعل مع مبادرة كبيرة.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن والعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، حيث أكد القادة الثلاثة أن السلام العادل والشامل الدائم للقضية الفلسطينية، يشكل خيارا استراتيجيا وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه.

‎وأفاد البيان الختامي، الصادر عن القمة، بأن القادة وجهوا المسؤولين في الدول الثلاث للعمل معا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقا للمرجعيات المعتمدة.