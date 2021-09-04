فنان حركة ألماني يصور مشاهد لفريق كرة قدم بدون ملابس

صور فنان الحركة الألماني جيريت ستاركزيفسكي مباراة بين فريقين لكرة القدم اليوم السبت أحدهما يرتدي ملابس بيضاء ناصعة، والفريق الآخر من دون ملابس تماما: فقد صور الفنان مباراة كرة قدم خيالية أقيمت بمدينة دويسبورج الألمانية ظهر فيها أحد الفريقين عاريا تماما إلا من الحذاء والجوارب ومعها الشنكار الذى يحمى قصبة الساق .

وقال الفنان إن جميع من هم بأرض الملعب ليسوا مجرد لاعبين فقط، لكنهم أيضا يمثلون "نوعا من الأداء الفني".

وقبل عام كان نفس الفنان صور مباراة بين فريقين، كلاهما عار تماما، إلا أنه انجذب إلى التباين بين الشكلين هذه المرة.

وأوضح ستاركزيفسكي أن "حقيقة أن الفريق الذى يلعب بالقمصان تبرز التباين وتبرز أيضا جماليات الجسد العاري المتحرك بنشاط ما يظهر التباين الفني بصورة أكثر كثافة".

بالإضافة إلى ذلك – كما قال ستاركزيفسكي – فإنه اراد من خلال اللعبة أن يكون مثالا يحتذى ضد التسويق التجاري المفرط لكرة القدم وكأس العالم 2022 في قطر.