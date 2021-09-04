نقيب أطباء العلاج الطبيعي عن «سمكري البني آدمين»: لا ينتمي لنقابتنا

قال الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إن صاحب مركز "سمكري البني آدمين" الذي ادعى أنها طبيب، لا ينتمي لأسرة العلاج الطبيعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك فريق عمل من عدة جهات يرصد المخالفات التي تضر بصحة المواطنين على مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أنّ الفنانة ساندي هي إحدى ضحايا هذا المركز، وقد أصيبت بأمراض ومضاعفات وخطيرة وكادت أن تصاب بالشلل.

وأوضح أن هناك 26 كلية علاج طبيعي تُخرِّج أعدادًا كبيرة من الأطباء، وبالتالي ينبغي على المواطنين تحري الدقة عبر التأكُّد من رخصة مركز العلاج الطبيعي ورخصة مزاولة المهنة، لأن غير ذلك يكون متهمًا بالنصب والاحتيال.

ولفت إلى أن المراكز غير المتخصصة قد تصيب مرتاديها بكسور في العظام وشلل في الأطراف نتيجة الطأطأة العنيفة، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يوجد أي أساس علمي له.