 بدء مشروع ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت إلى نص مكتوب - بوابة الشروق
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بدء مشروع ميكنة محاضر الجلسات وتحويل الصوت إلى نص مكتوب

مصطفى المنشاوي
نشر في: السبت 4 سبتمبر 2021 - 1:06 م | آخر تحديث: السبت 4 سبتمبر 2021 - 1:06 م

بدأت اليوم وزارة العدل المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ويتم إطلاق مرحلته التجريبية في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، تمهيداً لتعميمه على كل المحاكم.

كان وزير العدل، قد أعلن في أبريل الماضي خلال مراسم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، عن دراسة مشروع لميكنة محاضر الجلسات، وهو المشروع الذي يحقق الريادة لجمهورية مصر العربية في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة.

جاء ذلك في إطار سعي وزارة العدل لتطوير آليات العمل في المحاكم من خلال الأخذ بالوسائل التقنية الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي تؤسس لتكامل إلكتروني بين كل إجراءات الدعوى، وصولاً لرقمنة جميع إجراءاتها منذ إقامتها حتى الحكم فيها.

 


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