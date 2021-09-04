أسرة الشروق تنعى المخرج الفني لمجلة البيت بمؤسسة الأهرام حسين الشحات

رحل عن دنيانا حسين الشحات المخرج الفني لمجلة البيت بمؤسسة الأهرام وفنان الجرافيك، ومصمم أغلفة الكتب الشهير.

وينعى المهندس إبراهيم المعلم وأسرة دار وجريدة الشروق، المخرج الفني حسين الشحات بعد عمر حافل بالعطاء والإبداع والاحترام والذوق الرفيع والتفاني، ويتقدمون لأسرته الكريمة وأصدقائه ومحبيه بصادق الحب والعزاء.

رحيله السريع عن عالمنا شكل صدمة لأصدقائه بمؤسسة الأهرام الذين قالوا: "توفي إلى رحمه الله تعالى الزميل الخلوق حسين الشحات المخرج الفني لمجلة البيت، وهو شخصية نادرا ما تجد مثلها في أى مكان، فقد كان إنسانا بشوشا وخلوقا ومحترما الله يرحمه".

كما نعته الزميلة سوسن مراد رئيسة تحرير مجلة البيت، قائلة: "المحترم حسين الشحات المدير الفني لمجلة البيت الفنان والمبدع الحقيقي ورجل المواقف الصعبة. رحل اليوم ليقابل رب كريم. خسارة كبيرة أن يرحل رجل عظيم وفنان حقيقي وأب مكافح. احترم نفسه واحترم فنه. الله يرحمك يا صديقي العزيز ويغفر لك ويكرمك لأنك تستحق كل خير في الدنيا وفي المكان الأجمل الذي رحلت إليه. البقاء لله وربنا يصبرنا ويصبر عائلتك الجميلة".

كما وصفه الكاتب الصحفي سيد محمود بأنه "المادة الخام للإنسانية"، حيث كان الراحل ودودا في غير تكلف، وفنانا لا يبالغ في قيمة ما انجز، ويدعو دوما وبصدق لتأمل تجارب الآخرين، الله يرحمه".