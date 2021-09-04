أسرة الشروق تنعى المخرج الفني لمجلة البيت بمؤسسة الأهرام حسين الشحات

رحل عن دنيانا حسين الشحات المخرج الفني لمجلة البيت بمؤسسة الأهرام وفنان الجرافيك، ومصمم أغلفة الكتب الشهير.
وينعى المهندس إبراهيم المعلم وأسرة دار وجريدة الشروق، المخرج الفني حسين الشحات بعد عمر حافل بالعطاء والإبداع والاحترام والذوق الرفيع والتفاني، ويتقدمون لأسرته الكريمة وأصدقائه ومحبيه بصادق الحب والعزاء.
رحيله السريع عن عالمنا شكل صدمة لأصدقائه بمؤسسة الأهرام الذين قالوا: "توفي إلى رحمه الله تعالى الزميل الخلوق حسين الشحات المخرج الفني لمجلة البيت، وهو شخصية نادرا ما تجد مثلها في أى مكان، فقد كان إنسانا بشوشا وخلوقا ومحترما الله يرحمه".
كما نعته الزميلة سوسن مراد رئيسة تحرير مجلة البيت، قائلة: "المحترم حسين الشحات المدير الفني لمجلة البيت الفنان والمبدع الحقيقي ورجل المواقف الصعبة. رحل اليوم ليقابل رب كريم. خسارة كبيرة أن يرحل رجل عظيم وفنان حقيقي وأب مكافح. احترم نفسه واحترم فنه. الله يرحمك يا صديقي العزيز ويغفر لك ويكرمك لأنك تستحق كل خير في الدنيا وفي المكان الأجمل الذي رحلت إليه. البقاء لله وربنا يصبرنا ويصبر عائلتك الجميلة".
كما وصفه الكاتب الصحفي سيد محمود بأنه "المادة الخام للإنسانية"، حيث كان الراحل ودودا في غير تكلف، وفنانا لا يبالغ في قيمة ما انجز، ويدعو دوما وبصدق لتأمل تجارب الآخرين، الله يرحمه".