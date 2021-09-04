بايدن يصدر أمرا بمراجعة الإفراج عن وثائق سرية تتعلق بالحادي عشر من سبتمبر

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليمات لوزارة العدل وسلطات أمريكية أخرى بمراجعة مسألة الإفراج عن وثائق سرية تتعلق بهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

وقال بايدن اليوم الجمعة إن مرسوما صدر بإلزام وزير العدل ميريك جارلاند بنشر الوثائق ذات الصلة فيما يتعلق بالتحقيق في الهجمات في غضون الأشهر الستة المقبلة.

وقال المرسوم إنه لا ينبغي أن تظل المعلومات سرية إذا كانت المصلحة العامة في الكشف عنها تفوق الضرر الذي يلحق بالأمن القومي.

وقال بايدن في بيان له: "عندما ترشحت لمنصب الرئيس، تعهدت بضمان الشفافية في الإفراج عن الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية على أمريكا".

وأضاف أنه مع اقتراب الذكرى العشرين للهجمات فإنه يرغب الآن أن يوفي بوعده.

كانت بعض عائلات الضحايا قد هددت في السابق بعدم حضور احتفالات الذكرى العشرين إذا لم يكشف بايدن عن الوثائق.

وقاد إرهابيون إسلاميون في 11 أيلول / سبتمبر 2001 ثلاث طائرات مخطوفة واقتحموا بها مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاجون في واشنطون، كما تحطمت طائرة رابعة مخطوفة في ولاية بنسلفانيا.

وقتل 3000 شخص خلال هذه الهجمات.