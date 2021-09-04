 المغرب: تلقيح أكثر من 19 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا و15.5 مليون بالثانية - بوابة الشروق
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المغرب: تلقيح أكثر من 19 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا و15.5 مليون بالثانية

أ ش أ
نشر في: السبت 4 سبتمبر 2021 - 8:30 م | آخر تحديث: السبت 4 سبتمبر 2021 - 8:30 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بلغ 19 مليونًا و110 آلاف و905 أشخاص حتى اليوم السبت.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 69853 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أشارت الوزارة إلى أن 53023 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الفترة نفسها؛ ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 15 مليونا و529 ألفا و630 شخصًا.

يذكر أن المغرب قد تسلّم أكثر من 35 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.

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