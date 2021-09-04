الأهلي: 72 % من المصريين يشجعون القلعة الحمراء

قال الدكتور سعد شلبي مستشار التسويق بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي بالنادي، إن أكثر من 59 مليون مصري يشجع النادي الأهلي وفق التقارير الرسمية.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن 72% من المصريين يشجعون الأهلي، مشيرًا إلى أنّ النادي مؤسسة قوية وتمتلك أفضل أداء فى المؤسسات الرياضية.

وأوضح أن الأهلي حقق بطولتين إفريقيتين خلال ثمانية أشهر وثالث كأس العالم للأندية، وحصد بطولات كثيرة في مختلف الألعاب.

ولفت إلى أن النادي الأهلي هناك فارق كبيرة في بطولاته مع أقرب منافس له، وهو في المركز الثاني عالميًا من حيث البطولات القارية بعد ريال مدريد.

وأشار إلى أنّ النادي الأهلي حقق 23 بطولة وريال مدريد 26 بطولة قارية، وهو الوحيد في افريقيا الفائز ببطولة إفريقيا مرتين متتاليتين.