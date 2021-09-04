عبّر الإعلامي عمرو أديب، عن استغرابه الشديد لعدم تلقي مشجعي نادي الزمالك التهنئة بعد تتويج فريقهم ببطولة الدوري العام.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "الزمالك حصل على الدوري.. ليه فيه رفض للفكرة.. ليه محدش عاوز يقولنا ألف مبروك".

وأضاف: "إحنا بنهني الأهلي كل ما ياخد بطولة كرة خماسية.. ياخد بطولة إفريقية نهنيه، يكسب القاضية، نهنيه، لكن لما الزمالك ياخد الدوري لازم نطلع فيه العبر".

وأشار إلى محاولات لاختلاق مشكلات في نادي الزمالك حتى لا يُقال له "مبروك" بعد التتويج ببطولة الدوري، وتساءل: "قولي بربك.. فيه دولة في العالم فيها نادي واحد خد الدوري من 2014 لـ 2021".

واستغرب أديب، عدم تقبّل مشجعي النادي الأهلي عدم تتويج فريقهم ببطولة الدوري هذا العام، وتابع: "إحنا آسفين.. الزمالك خد الدوري السنادي".