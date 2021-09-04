 السعودية: اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية - بوابة الشروق
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السعودية: اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية

وكالات:
نشر في: السبت 4 سبتمبر 2021 - 9:36 م | آخر تحديث: السبت 4 سبتمبر 2021 - 9:36 م

أعلن التحالف في اليمن، بقيادة السعودية، إحباط هجوم باليستي على المنطقة الشرقية للمملكة، مساء السبت، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

ونقلت "الإخبارية" عن التحالف قوله إنه تم "اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية".


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