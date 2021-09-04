السعودية: اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن التحالف في اليمن، بقيادة السعودية، إحباط هجوم باليستي على المنطقة الشرقية للمملكة، مساء السبت، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

ونقلت "الإخبارية" عن التحالف قوله إنه تم "اعتراض وإحباط هجوم باليستي عدائي باتجاه المنطقة الشرقية".