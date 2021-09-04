استقرار أسعار الذهب وجرام 21 يسجل 792 جنيها

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، فقد استقر جرام 21 عند سعر أمس الجمعة ليسجل 792 جنيها، وذلك وفقا لنادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقا بالغرفة التجارية بالقاهرة.

كما استقر جرام 18 عند 679 جنيها، وجرام 24 عند 904 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 6336 جنيها.

عاليما ارتفع الذهب نحو 1% إلى أعلى مستوياته في شهرين ونصف الجمعة 3 سبتمبر، حيث أدى نمو الوظائف الأمريكية بوتيرة أبطأ من المتوقع في أغسطس إلى دفع الدولار للانخفاض، ما يلقي بظلال من الشك على الجدول الزمني لتقليص الفدرالي مشترياته من الأصول.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.92% إلى 1,826 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو عند 1833.80 دولار، ليحقيق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.02% إلى 1830 دولارا.