محافظ الشرقية: إنشاء 20 مدرسة جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن هناك أكثر من 20 مدرسة جديدة جارٍ إنشاؤها ضمن مبادرة حياة كريمة، موضحًا أن تكلفة مشروعات التربية والتعليم تقترب من 120 مليون جنيه.

وأضاف في مقابلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن كثافة الفصول حاليًّا تتراوح بين 35 و45 تلميذًا، وتصل إلى 90 طالبًا في بعض المناطق، لكن بعد إنشاء المدارس الجديدة ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تتراوح الكثافة بين 25 و30 طالبًا.

وأوضح أنّ شباب القرى هم من يعملون على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز الحسينية، مشيرًا إلى أن المبادرة تبعها رواج في مركز الحسينية ووفر العديد من فرص العمل.

ولفت إلى أنّ تكلفة مشروعات مبادرة حياة كريمة بالشرقية تبلغ ستة مليارات جنيه، بخلاف مشروعات منفذة خارج المبادرة بلغت قيمتها 24 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى نحو 693 مشروعًا آخرين جرى تدشينها منذ 2014 بقيمة 24 مليار جنيه.