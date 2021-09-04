طالبان: إيطاليا وعدت بإعادة فتح سفارتها في كابول خلال الأيام المقبلة

أعلنت حركة طالبان، أن إيطاليا وعدت بإعادة فتح سفارتها في كابول وإرسال بعثتها الدبلوماسية خلال الأيام القليلة القادمة.



وقال متحدث باسم الحركة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أجرى مسؤول العلاقات مع الدول الأوروبية بالمكتب السياسي للحركة الملا عبد الحق وثيق، لقاء مع مبعوث رئيس الوزراء الإيطالي اينريكو سلواي، حيث وعد الأخير بعدم إغلاق سفارة بلاده في كابول، وبأن السفير الإيطالي سيعود قريبا"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وفي وقت سابق، قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها، لويجي دي مايو، إن "إعادة فتح السفارة الإيطالية في كابول لن يكون الآن بالتأكيد، وهو أمر من السابق لأوانه الحديث عنه".



وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا، الخميس الماضي، أن "الوقت الحالي يفتقر للظروف الأمنية اللازمة"، لاستئناف النشاط الدبلوماسي في كابول.



وكان المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، قد أعرب عن أمله في أن تعترف إيطاليا "بحكومة طالبان" وتعيد فتح سفارتها قريبا، واصفا الصين، في مقابلة نشرتها صحيفة "لاريبوبليكا" الإ بـ"الشريك الرئيسي" لإعادة إعمار البلاد.



وقال المتحدث "لقد تم إنفاق كل الأموال على الحرب، وحان الوقت الآن لإعادة البناء، لهذا نحن بحاجة إلى تحسين علاقاتنا الدولية واعتماد حكومتنا في جميع أنحاء العالم، ندرك أن أمامنا مهمة هائلة، لكننا نرسي أسس تحول عميق في البلاد".