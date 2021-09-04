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كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ودهان البلدورات، وتركيب أنوار الليد على أعمدة الإنارة وقص وتهذيب الأشجار والتطهير والتعقيم بشكل يومي بمداخل والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لتوفير بيئة صحية وآمنة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

وأجرت رئاسة مركز ومدينة ههيا، حملة لتركيب حبال الليد المضيئة على أعمدة الإنارة وعلى الأشجار في مداخل المدينة ههيا - الزقازيق، ومدخل ههيا – أبو كبير، وبالوحدات المحلية بالزرزمون وعلى مبنى الوحدة المحلية بشرشيمة والمطاوعة والسكاكرة.

كما تم تقليم الأشجار وتنظيف المداخل للارتقاء بالشكل الجمالي استعداداً للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بحملات التجميل والدهانات وغسيل البلدورات والأرصفة والنظافة اليومية لإظهار شوارع وميادين العاصمة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

وأجرى حي أول الزقازيق، بالاشتراك مع قسم تحسين البيئة والحملة الميكانيكية بأعمال النظافة ورفع القمامة من شوارع "الجلاء، وسعد زغلول، والفلوجة وطلعت حرب، ومحمد حسين وعبد السلام عارف، وعبد العزيز".

كما تم ري الأشجار والنخيل وأحواض الزرع وغسل وتنظيف الأرصفة والبلدورات بشوارع الفلوجة، وسعد زغلول، والجلاء وميدان الصاغة، وطلعت حرب من أجل إظهار شوارع وميادين المدينة بشكل حضاري.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بدهان أكشاك الكهرباء بلون علم مصر بالمدينة، وقامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف الجهود و المتابعة اليومية لأعمال النظافة بالمكنسة لنظافة الطرق الداخلية بالمدينة ودهان البلدورات بشوارع ومداخل ومخارج المدينة.

كما تم البدء في أعمال الرصف بشارع وجيه أباظه لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمركز، وجرى زراعة أعمدة الإنارة بطريق الزقازيق / منيا القمح لتحسين الرؤيه البصرية أمام حركة السيارات.

وشنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس ومسؤولي قسم الإشغالات بالمجلس حملة لرفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية بمنطقة السوق ومنها النقراشى - نقطة شرطة السوق - مزلقان ترعة السماعنة المردومة - المنيسي - منطقة جامع العطار، لفتح الطريق وتوسعته أمام المارة والسيارات لخفض الازدحام والتكدس بالمنطقة، كما رفعت الوحدة المحلية بسوادة الإشغالات بقرية كفر الحاج عمر أمام منطقة السوق.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بأعمال النظافة والتجميل بمحيط كافه المناطق السكنية، واستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة ومنعاً لانتشار الأمراض والأوبئة ولخلق بيئة صحية نظيفة.

فيما تابعت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، تجميل وتشجير مداخل المدينة استعداداً لاستقبال أعياد الشرقية، حيث شملت الأعمال غسيل وتنظيف التلتوارات الموجودة بمدخل المدينة ومنطقة الحدائق، وكذلك قص وتهذيب الأشجار، كما تم قص وتهذيب النجيلة بمدخل السنبلاوين وإزالة الحشائش التالفة وري أحواض النباتات والاسوار.