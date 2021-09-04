خصصت الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 سبتمبر من كل عام للاحتفال بمهنة الصحافة؛ تقديرا لصاحبة الجلالة، وتأكيدا على دعمها لحرية الرأي والتعبير، وتزامنا مع هذا اليوم فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة صارمة على 4 إيرانيين متهمين بمحاولة خطف صحفية أمريكية، في يوليو الماضي.

في السطور التالية، نرصد قصة الاختطاف التي انتفضت لها أمريكا ورد الفعل الإيراني.

ذكرت شبكة "سي إن إن"، أن الولايات المتحدة اتهمت 4 إيرانيين بالتآمر على خطف الصحفية والناشطة الحقوقية، مسيح نجاد، ضمن مخطط إرهابي للتخلص منها، لانتقادها المستمر لحكومة طهران، وتحريضها لنساء إيران على خلع الحجاب.

اتهام عملاء إيرانيين بالتآمر لخطف صحافية في أميركاhttps://t.co/oBJpanbSuU #اندبندنت_عربية_تغنيك — Independent عربية (@IndyArabia) July 14, 2021

صرحت الصحفية والناشطة الأمريكية مسيح نجاد، في برنامج تليفزيوني، بأن 4 مجهولين "كانوا يتتبعونها لأخذها إلى قارب إلى فنزويلا، ومنها إلى إيران ليتم إعدامها"

وقالت نجاد: "لست خائفة من الموت أو الإعدام، لكن ما يخيفني هو أن العالم بأسره ظل صامتا بشأن مثل هذا النظام. والسماح لهم بإجراء مثل هذه العملية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا مخيف أكثر".

• مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومؤامرة الخطف

وصفت أندريا جاكي، رئيس مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، مؤامرة الخطف بأنها "مثال لمحاولة إيران المستمرة في إسكات الأصوات الناقدة أينما كانت"، وأضافت أن هذه المحاولة توضح حجم القمع الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد الناشطين الحقوقيين والصحفيين، قائلة إنه يمتد لأبعد الحدود.

• موقف أمريكا من حادث الاختطاف

تولي الولايات المتحدة اهتماما كبيرا بحق التعبير والصحافة، حيث ذكرت "سكاي نيوز" عربية، أن وزير الخارجية الأمريكي، التقي مع الصحفية والناشطة، وأشاد بها في تغريدة على موقع تويتر، معبرا عن تقديره للشجاعة الكبيرة التي تتمتع بها، وأكد أن الولايات المتحدة تساند وتدعم العمل السياسي للصحفيين المستقلين في أنحاء العالم، وطمأنها قائلا إن بلاده "لن تسمح بمحاولات ترهيبهم أو إسكاتهم".

أشاد بلينكن في تغريدة بـ"الشجاعة الكبيرة" التي تتمتع بها مسيح علي نجاد، مؤكداً أن #أميركا "ستدعم دائماً العمل الأساسي للصحافيين المستقلين في أنحاء العالم كافة" #اندبندنت_عربية_تغنيك https://t.co/UBie4BnKhI — Independent عربية (@IndyArabia) July 20, 2021

وردا على اللقاء، نشرت نجاد، تغريدة على موقع تويتر، كتبت فيها أن "بلينكن أكد لها أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك قضية خطف مواطن على أراضيها".

• الموقف الإيراني

استنكرت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، قرار فرض السلطات الأمريكية، عقوبات جديدة على الإيرانيين، الذين اتهمتهم بمخطط خطف الصحفية الأمريكية مسيح نجاد.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، تغريدة على تويتر، قائلا: "على واشنطن إدراك أنه ما من خيار أمامها سوى التخلي عن إدمانها للعقوبات والتحلي بالسلوك المحترم تجاه طهران"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

ونشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية (إسنا)، رد السلطات الإيرانية على قرار العقوبة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن توجيه الولايات المتحدة اتهامات إلى 4 إيرانيين لتدبير حادث خطف صحفية أمريكية، أمر مثير للسخرية ولا أساس له من الصحة.

وأضاف زاده، أن هذه العقوبة سيناريو ضمن سيناريوهات هوليوود التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن أول صحيفة تم إصدارها في الولايات المتحدة كانت عام 1703 باسم "بوسطن نيوزليتر"، وتضم الولايات المتحدة حاليا العديد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، ومنها (واشنطن بوست، نيويورك تايمز، نيويورك بوست، لوس أنجلوس تايمز)، كما أنها احتلت المركز 48 من بين 180 دولة، تطبيقا لحرية الصحافة.