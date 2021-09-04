البنك الدولي: 60% من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضون لنقص المياه

أظهر تقرير صدر حديثا للبنك الدولي، أن أكثر من 60% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مُعرَّضون لنقص المياه، وأن 85% من كميات المياه المسحوبة مُخصَّصة للزراعة.

وقال التقرير الذي نُشر على موقع أصوات التابع للبنك، إن تزايد شح المياه قد يؤدي إلى هبوطٍ للإنتاج الزراعي تزيد نسبته على 60% في بعض البلدان.

وفي بلدان المشرق العربي، قد يؤدي ازدياد شح المياه إلى تقليص الطلب على الأيدي العاملة بما يصل إلى 12% وإلى تغيرات كبيرة في استخدامات الأراضي، بما في ذلك فقدان خدمات الأرصاد الجوية والمائية النافعة.

وفي المغرب، أظهر مشروع تحديث الري واسع النطاق أن الحلول الشاملة لعدة قطاعات قد تساعد في التغلب على هذه التحديات.

ويُشجِّع المشروع في الواقع على تبنِّي نظام الري بالتنقيط في عدد من ولايات المغرب، ومن ثم يساعد على الاقتصاد في استخدام المياه والطاقة، وفي الوقت نفسه زيادة الإنتاجية الزراعية.