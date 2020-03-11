اتحاد الكرة يشكر سفارة مصر بالجابون قبل تصفيات المونديال

وجه أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني الأول إلى الجابون الشكر للسفير سيف الله قنديل سفير مصر بالجابون، وقيادات السفارة، لحرصهم على استقبال البعثة وتذليل كافه العقبات وتسهيل الاجراءات، استعدادًا لمواجهة الجابون في منافسات الجولة الثانية للتصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم بقطر.

وأشاد رئيس الإتحاد بالجهود الكبيرة التي قام بها طاقم السفارة لإنهاء إجراءات الدخول، واهتمامهم ببعثة المنتخب منذ لحظة وصولها في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وكان منتخب مصر قد وقع في المجموعة السادسة التي تضم كل من ليبيا وأنحولا والجابون، ويحتل صدارتها المنتخب الليبي بثلاث نقاط ويأتي في المركز الثاني الفراعنة بنفس الرصيد ولكن يتصدرها المنتخب الليبي بفارق الأهداف، فيما يتواجد المنتخب الأنحولي في المركز الثالث وتقبع الجابون في أخر المجموعة بدون نقاط.