عمرو أديب ساخرًا من محمد رمضان: الأستاذ الدكتور بيعمل فوتوسيشن في مرفأ بيروت

سخر الإعلامي عمرو أديب، من الفنان محمد رمضان الأخيرة، بعد التقاطه صورًا في موقع حادثة انفجار مرفأ بيروت، في موقف أكّد أديب أنه أثار غضبًا عارمًا.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "الأستاذ الدكتور راح اتصور في مرفأ بيروت.. راح يعمل فوتوسيشن هناك، قال يعني بيتضامن".

وأضاف أن رمضان ركَّب الصور على إحدى أغنياته، وكأنّ هذا الموقع يصلح لتصوير فيديو كليب هناك، مشيرًا إلى أن ما فعله رمضان أثار غضب الكثير من اللبنانيين.

وتابع: "ليه (رمضان) بيعمل كده.. هو فاكر إن العالم مقفول ومحدش هيشوف ولا هيسمع.. فاكر إن محدش هيعرف".

وكان رمضان قد نشر على خاصية "ستوري" في حسابه بموقع إنستجرام صورة في مرفأ بيروت، وكتب عبارة "سفير الشباب العربي".

وفيما ظهر رمضان وهو يتجوّل في المرفأ، فق انتابته انتقادات عاصفة من قِبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن رمضان يستمتع في المكان الذي سقط ما لا يقل 200 قتيل لبناني.