وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن يخطط لزيارة قاعدة رامشتاين بألمانيا خلال الأيام المقبلة

يعتزم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، زيارة القاعدة الجوية الأمريكية رامشتاين في ولاية راينلاند بفالتس خلال الأيام المقبلة.

وقال بلينكن في واشنطن اليوم الجمعة إنه سيتوجه أولا إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد المقبل، ومن هناك سيغادر إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، حيث سيتحدث إلى اللاجئين الأفغان والموظفين الأمريكيين.

وأضاف بلينكن أنه خلال زيارته لألمانيا، سيلتقي ايضا بوزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

لم يقدم بلينكن حتى الآن جدولا زمنيا محددا لأعمال الرحلة، ومن المتوقع صدور المزيد من التفاصيل من وزارة الخارجية الأمريكية.

تعمل قاعدة رامشتاين الجوية حاليا كمركز أمريكي لإجلاء اللاجئين الأفغان الذين تم نقلهم جوا من وطنهم بعد وصول طالبان إلى السلطة.

وفي العاصمة القطرية، الدوحة، قامت الولايات المتحدة في البداية بإيواء فريقها الدبلوماسي في أفغانستان بعد أن تخلت عن وجودها هناك مع انسحاب جميع القوات الأمريكية من كابول.