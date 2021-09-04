مسؤول بالتعليم: دورات تدريبية مشتركة مع الأوقاف لمعلمي التربية الدينية

قال مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم محمود فؤاد، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتحقيق الاستراتيجية والتنمية الشاملة المستدامة وذلك لبناء الكيان المصري وتزويده بالقيم اللائقة.

وأضاف خلال مشاركته في ندوة تحت عنوان: "بناء الوعي وأثره في استقرار الدول"، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، أن تلك الاستراتيجية بدأت بالفعل بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الأوقاف بقيادة وزيرها المجدد محمد مختار جمعة، وكانت بداية ذلك التعاون المشترك في إقامة المسابقة الثقافية المشتركة.

وأوضح أن الشباب والطلاب هم لبنة المجتمع وقد أحدثت هذه المسابقة نشاطًا ووعيًا ومن جانب آخر إقامة الدورات المشتركة بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمعلمي التربية الدينية.