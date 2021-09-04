الكاظمي: توطيد العلاقات بين العراق والأردن ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت أن العراق مر بظروف صعبة وهو الآن في مرحلة التعافي، والمضي باتجاه الوضع الطبيعي الذي يستحقه.

وقال الكاظمي، خلال استقباله رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات ، إن "توطيد العلاقات بين بغداد وعمّان، ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة فضلاً عن تحقيق الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية". حسب بيان للحكومة العراقية.

وحثّ الكاظمي البرلمانيين في البلدين على العمل من أجل تسهيل عملية التكامل الثنائي والإقليمي بين العراق والأردن.

وأشاد بدور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تنمية العلاقات بين البلدين وقد تجلّى ذلك في حضوره الفاعل في القمم الثلاثية، وأيضاً في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الأردني حرص المملكة الأردنية على بناء أفضل العلاقات مع العراق، فضلاً عن مباركته نجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي احتضنه العراق مؤخراً.

وأشاد بـ "الخطوات التي تقوم بها الحكومة العراقية باتجاه انتهاج سياسة الحوار والتهدئة لضمان استقرار المنطقة، وكذلك في مجال محاربة الإرهاب الذي يهدد أمن المنطقة بأسرها".

وأكد العودات أن التوازن والتعافي الذي يشهده العراق يستحق الدعم والإسناد.