صلاح يحتفل بمرور 10 سنوات على مشاركته الأولى مع منتخب مصر

احتفل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول، بذكرى مرور 10 سنوات على مشاركته الأولى رفقة الفراعنة.

وشارك صلاح لأول مرة بقيمص منتخب مصر ضد سيراليون في 3 سبتمبر عام 2011.

ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي على انستجرام صورة له بقميص منتخب مصر حينما حمل شارة القيادة في أول مرة مع الفراعنة وكتب:" 10 سنين... ومازال العد".

ولم يستطع صلاح المشاركة مع منتخب مصر قبل أيام ضد أنجولا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بسبب قوانين إنجلترا بشأن فيروس كورونا، حيث أن المملكة المتحدة تضع مصر ضمن دول القائمة الحمراء التي تتطلب عزل 10 أيام في حالة العودة منها.