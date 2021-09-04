 عمرو أديب بعد أحداث أفغانستان: ضمانك دولتك وجيشك وشرطتك وحدودك - بوابة الشروق
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عمرو أديب بعد أحداث أفغانستان: ضمانك دولتك وجيشك وشرطتك وحدودك

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
أحمد علاء
نشر في: السبت 4 سبتمبر 2021 - 12:24 ص | آخر تحديث: السبت 4 سبتمبر 2021 - 12:24 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن ما حدث في أفغانستان من سيطرة حركة طالبان تعلِّم الجميع أنه لا يجب الثقة في الولايات المتحدة.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة - مخاطبًا المواطنين: "ضمانك دولتك وجيشك وشرطتك وحدودك.. وكمان شعبك.. إنك تقدر تحافظ على دولة فيها جيش واحد وشرطة واحدة وحكومة واحدة، ونظام قضائي واحد ووزارة تموين واحدة وفيها عيش واحد".

وأشار إلى أن المحافظة على الدولة ودونها الموت، مشددًا على أن هذا الأمر هو الدرس الأفغاني الذي يجب أن يتعلمه المصريون.

ولفت إلى أن اهتمام وسائل الإعلام بما جرى في أفغانستان نابع من أنها تمثّل كتابًا يُدرَّس في الفترة الراهنة.

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