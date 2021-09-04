مجلس السيادة السوداني: إثيوبيا عليها تغيير إستراتيجيتها في التعامل مع الخرطوم

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، إن إثيوبيا عليها تغيير إستراتيجيتها في التعامل مع السودان، وذلك في تصريحات خاصة لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء السبت.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني إن «القيادة السودانية حريصة على تحقيق السلام والاستقرار بين السودان وإثيوبيا»، وذلك وفقًا لما أوردته الفضائية في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وأعلن الجيش الإثيوبي، إحباط مخطط تخريبي لسد النهضة نفذه مسلحون يتبعون للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في منطقة «المحلة» قرب الحدود السودانية.

وقال المسؤول العسكري بمنطقة متكل في إقليم بني شنقول، العقيد سيف إنجي إن قوات الجيش الإثيوبي تمكنت من قتل 50 شخصا، وإصابة 70 آخرين بجروح خطيرة، إثر مواجهات بين جماعة مسلحة والجيش الذي يتولى حماية المنطقة المحيطة بالسد.

ويقع سد النهضة على بعد حوالي 15 كلم من الحدود السودانية، ومن الممكن أن يتسبب انهياره في إلحاق أضرار بسدود ومدن السودان المشاطئة لنهر النيل.

وقال المسؤول العسكري الإثيوبي إنه تم الاستيلاء على ألغام مضادة للمركبات، وأنواع مختلفة من المتفجرات كانت بحوزة الجماعة المسلحة، مضيفا أن تلك الجماعة تتبع الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، على حد قوله.