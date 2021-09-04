محافظ بورسعيد: إقامة معرض للكتاب وعرض للأوبرا والسيرك القومي خلال سبتمبر الجاري

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية للعام الحالي 2021"، متواصلة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إلى جميع الهيئات والقطاعات باستمرار تنفيذ أجندة فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية والتي تقام بالتعاون مع محافظة بورسعيد، وتستمر حتى نهاية العام الجاري.

وأوضح محافظ بورسعيد، في بيان إعلامي، أنه سيقام خلال شهر سبتمبر الجاري العديد من الفعاليات المتنوعة التي تتضمن معرضًا للكتاب تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، ويفتتح مساء الإثنين 6 سبتمبر، وآخر للوثائق التاريخية أعدته دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسي.

وتقدم دار الأوبرا المصرية في الثامنة مساء السبت 4 سبتمبر، على مسرح المركز الثقافي ببورسعيد عرضًا لأشهر أغاني ديزني لنجوم فرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى.

ويقام مساء الأحد 5 سبتمبر، عرضًا لفرقة رضا ويضم مجموعة من أشهر التابلوهات والاستعراضات الخاصة بالفرقة كما تنتقل عروض السيرك القومي إلى المدينة الباسلة يومي الخميس والجمعة 9 ،10 سبتمبر.

وأشار إلى أن وزارة الثقافة أعلنت عن إقامة 100 فعالية ثقافية وفنية وفكرية انطلقت مارس الماضي وتهدف إلى الاحتفاء بالمدينة الباسلة وإبراز مقوماتها الثقافية، والتي كانت وما تزال مصدرًا ملهمًا للفكر والأدب والثقافة، حيث سطر أهلها تاريخًا للنضال الوطني وبطولات وإنجازات كانت بمثابة المادة الخصبة لأدباء وفناني مصر والعالم لتناولها؛ فأصبحت بورسعيد انطلاقة لقوة مصر الناعمة أمام العالم وتشمل كل ألوان الفكر والإبداع، وتشارك فيها جميع قطاعات وزارة الثقافة.

وتقام في عدد من المواقع الثقافية بالمحافظة إلى جانب الساحات المناسبة من حدائق ومتنزهات لتقديم العروض في مجالات المسرح، السينما، الموسيقى والغناء، الفنون الشعبية والاستعراضية، معارض الكتاب والفن التشكيلي والخط العربى، الندوات والحلقات البحثية والصالونات الثقافية، ورش عمل للحرف التراثية والورش الفنية والأدبية في الشعر والقصة، فضلًا عن برامج الدمج الثقافي مقدمة لأطفال وأهل المناطق الحدودية إلى جانب جولات تعريفية بالتاريخ المعماري والعمراني ببورسعيد، وقناة السويس والمعالم الأثرية بالمدينة.